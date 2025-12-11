Для украинцев формируют и выдают бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове.

В Харькове внутренне перемещенные лица и пенсионеры могут получить бесплатные продуктовые наборы, обратившись в общественную организацию «Їжа Харків’янам», сообщает Politeka.net.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

У проекта есть четко определенная гуманитарная миссия — поддержать жителей Харькова, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Его главная цель — бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове, ведь именно эти категории населения больше нуждаются в помощи в нынешних социально-экономических условиях. Особое внимание инициатива уделяет пожилым людям, многодетным семьям и малоимущим жителям города.

Главным направлением работы организации является формирование и выдача бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Харькове. Помимо пищевых продуктов «Їжа Харків’янам» оказывает поддержку в виде средств гигиены, бытовых предметов и товаров первой необходимости. Такая комплексная поддержка позволяет облегчить повседневную жизнь людей, которые ежедневно сталкиваются с дефицитом базовых ресурсов.

Для получения помощи необходимо пройти онлайн-регистрацию. Подать заявку можно через официальные страницы организации в Instagram и Telegram или на главном сайте проекта. После заполнения анкеты заявителю сообщают конкретный день и время визита в офис, где он сможет лично получить свой продуктовый пакет.

Выдача наборов осуществляется только в автономном режиме — доставки почтой или курьером не предусмотрено. Забрать помощь можно самостоятельно, имея при себе оригиналы необходимых документов или через доверенное лицо.

В настоящее время помощь оказывается единовременно, однако организаторы допускают возможные изменения правил в будущем — все будет зависеть от ресурсов и количества заявок. Жителей Харькова призывают следить за обновлением на официальных страницах проекта, чтобы не пропустить новую информацию об условиях получения гуманитарной поддержки.

