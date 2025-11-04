В Харьковской области с 5 по 7 ноября 2025 года будут применять локальные графики отключения света, связанные с плановыми работами в сетях, пишет Politeka.
В частности сообщается, что в среду, 5 ноября, графики отключения света будут действовать в пределах Богодуховского района электросетей. По данным облэнерго, ориентировочно с 9:00 до 17:00 без электроэнергии частично останутся жители таких населенных пунктов:
- Богодухов (ул. Благовещенская, Гетьмана Сагайдачного, Дружбы, Заречная, Николая Оверченко, Мусийчанская, Подлесная, Михаила Дерегуса, Харьковская);
- Мусийки (Благовещенская, Елены Пчилки, Харьковская);
- Семенов Яр (Лесная, Мира, Полевая, Солнечная, Школьная);
- Гути (Дружбы, Школьная).
Также с 9 до 20 часов ограничения будут действовать в селе Крисино для домов по улице Задорожная, сообщает Politeka.
Также графики отключения света на следующие дни планируются в пределах Люботинской городской территориальной общины. В городе Люботин 6 ноября с 9 до 17 часов останутся без электроснабжения некоторые жители ул. Индустриальная, Ковпака, Медовая, Проектная, въездов Лихачевский, Медовый, а 7 числа с 9:00 до 16:00 – Библиотечная, Кольцевая, Слобожанская, Школьная, пер. Троицкий, Библиотечный.
О других возможных обесточениях в регионе облэнерго может объявить позже, следите за актуальной информацией на странице своей общины.
