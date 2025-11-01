Подорожчання продуктів у Полтавській області відчутно вплинуло на ціни на крупи та манку, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію щодо цієї ситуації надає сайт Мінфін.

Гречка (1 кг) зараз продається в середньому за 40,95. У магазинах ціни різняться: Auchan пропонує 34,90 грн, Megamarket – 52,20, Metro – 38,30, Novus – 38,39. Порівняно з вереснем, коли середнє значення становило 34,86, за місяць відбулося підвищення на 2,40. Щоденний індекс показує, що з початку жовтня ціна трималася на позначках від 40,85 до 41,83, закріпившись на 40,95 наприкінці місяця.

Манка «Хуторок» (800 г) зараз у середньому коштує 37,18. У Megamarket її продають за 40,00, Metro – 34,56, Novus – 36,99. Вересневі дані свідчать про аналогічну середню вартість 37,18, а щоденні спостереження відображають незначні коливання між 35,78 і 38,50, завершивши місяць на стабільному рівні 37,18. За минулий місяць підвищення становило 1,41 грн.

Пшоно (1 кг) також відчутно зросло в ціні. Середня вартість тепер 27,77. У Metro його можна придбати за 24,20 грн, Auchan – 26,90, Megamarket – 32,20. У вересні середнє значення дорівнювало 24,30, отже підвищення за місяць склало 3,33. Щоденний моніторинг демонструє поступове зростання з 24,43 на початку жовтня до 27,77 наприкінці місяця.

Отже, подорожчання продуктів у Полтавській області охопило гречку, манку та пшоно. Дані по магазинах та щоденний індекс споживчих цін відображають тенденцію зростання вартості базових круп, що дозволяє споживачам та аналітикам оцінити динаміку цін на основні бакалійні товари в регіоні.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: ситуація стає все більш напружена.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що потрібно зробити в першу чергу для отримання.