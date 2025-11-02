Енергетики оголосили про нові локальні графіки відключення світла в Одеській області на наступний тиждень – із 3 по 9 листопада 2025 року.

АТ "ДТЕК Одеські електромережі" попереджає про заплановані на тиждень із 3 по 9 листопада 2025 року графіки відключення світла в Одеській області, пише Politeka.

Мова в матеріалі піде не про стабілізаційні знеструмлення, а саме про локальні графіки відключення світла, повʼязані з проведенням профілактичних робіт в електромережах.

Зокрема, за даними ДТЕК, у понеділок, 3 листопада, планові знеструмлення відбудуться в в межах Кілійської міської територіальної громади, повідомляє Politeka. Там із 8:00 до 19:00 без електроенергії залишаться мешканці таких населених пунктів:

Шевченкове (вул. 8 Березня, Бессарабська, Бєлінського, Виноградна, Вишнева, Дружби, Дунайська, Затишна, Франка, Ізмаїльська, Київська, Кілійська, Козацька, Миру, Молодіжна, Музики, Нова, Одеська, Поштова, Садова, Світанкова, Слобідська, Сонячна, Спортивна, Татарбунарська, Шевченка, Тираспільська, Лесі Українки, Українська, Дубового та деякі провулки);

Помазани (Виноградна).

Протягом двох днів, 3 та 4 числа, обмеження діятимуть на території Южненської міської громади. У селищі Нові Білярі орієнтовно з 8 до 20 години без електропостачання залишаться будинки по вулицях Заводська, Лиманна, Мала, Одеська, Північна, Середня, Степова, Центральна, Шахтна, Шкільна.

Про інші графіки відключення світла в області на період із 3 по 9 листопада ДТЕК оголосить пізніше, стежте за оновленими даними на сторінках компанії або своєї територіальної громади.

