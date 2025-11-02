Графік відключення світла на тиждень з 3 по 9 листопада в Запорізькій області передбачає низку локальних ремонтів.

Графік відключення світла на тиждень з 3 по 9 листопада в Запорізькій області охоплює значну кількість населених пунктів, де тимчасово призупинять подачу електроенергії через планові ремонтні дії, зазначає Politeka.

Відповідну інформацію надало підприємство «Запоріжжяобленерго».

У період з 3 по 19 листопада працівники енергетичних служб проводитимуть технічне обслуговування мереж та оновлення обладнання у різних районах області. 3,11 від 08:00 до 17:00 без електропостачання перебуватиме село Лежине. Відключення торкнеться вулиць Залізнична, Козацька, Козача, Культурна, Мирна, Полева, Привокзальна, Садова, Степова, Центральна, Шевченка. Того ж дня аналогічна ситуація очікується у Відрадному — ремонт триватиме на вулицях Вишнева, Профсоюзна та Шевченка.

5.11 електроенергію відключатимуть у селах Новоселище, Лемешинське, Червоний Яр, Августинівка, Івангород, Надія, Водяне, Лежине. Причина — обслуговування повітряних ліній, заміна елементів мереж. 6 числа подача струму буде призупинена в Юльївці, Новопетрівці, Володимирівському, Кушугумі, Розумівці. Роботи триватимуть із 09:00 до 17:00, зачеплять адреси по вулицях Жеріхова, Зарічна, Лісна, Тяпкова, Пушкіна, Прияружна, Сагайдачного, Шевченка, Шкільна та інші.

7.11 заплановано тимчасові перерви у населених пунктах Дніпрельстан і Біленьке. Вони стосуватимуться вулиць Будівників Дніпрогесу, Шевченка, Гвардійська, Грушева, Квітнева, Українська. Тривалість відключень складатиме від 09:00 до 17:00.

Отже, графік відключення світла на тиждень з 3 по 9 листопада в Запорізькій області передбачає низку локальних ремонтів, що мають на меті забезпечити надійність подальшої роботи енергомереж.

