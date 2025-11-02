График отключения света в неделю с 3 по 9 ноября в Запорожской области предусматривает ряд локальных ремонтов.

Графики отключения света в неделю с 3 по 9 ноября в Запорожской области охватывают значительное количество населенных пунктов, где временно приостановят подачу электроэнергии из-за плановых ремонтных действий, отмечает Politeka.

Соответствующую информацию предоставило предприятие « Запорожьеоблэнерго ».

В период с 3 по 19 ноября работники энергетических служб будут проводить техническое обслуживание сетей и обновление оборудования в разных районах области. 3.11 с 08:00 до 17:00 без электроснабжения будет находиться село Лежин. Отключение коснется улиц Железнодорожная, Казацкая, Казачья, Культурная, Мирная, Полевая, Привокзальная, Садовая, Степная, Центральная, Шевченко. В тот же день аналогичная ситуация ожидается в Отрадном — ремонт продлится по улицам Вишневой, Профсоюзной и Шевченко.

5.11 электроэнергию будут отключать в селах Новоселище, Лемешинское, Красный Яр, Августиновка, Ивангород, Надежда, Водяное, Лежин. Причина – обслуживание воздушных линий, замена элементов сетей. 6 числа подача тока будет приостановлена ​​в Юльевке, Новопетровке, Владимировском, Кушугуме, Умовке. Работы продлятся с 09:00 до 17:00, зацепят адреса по улицам Жерихова, Заречная, Лесная, Тяпкова, Пушкина, Прияружная, Сагайдачного, Шевченко, Школьная и другие.

7.11 запланированы временные перерывы в населенных пунктах Днепрельстан и Беленькое. Они будут касаться улиц Строителей Днепрогэса, Шевченко, Гвардейская, Грушева, Апрельская, Украинская. Продолжительность отключений будет составлять с 09:00 до 17:00.

Итак, графики отключения света на неделю с 3 по 9 ноября в Запорожской области предусматривают ряд локальных ремонтов, цель которых - обеспечить надежность дальнейшей работы энергосетей.

