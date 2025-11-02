Энергетики объявили о новых локальных графиках отключения света в Одесской области на следующую неделю – с 3 по 9 ноября 2025 года.

АО "ДТЭК Одесские электросети" предупреждает о планируемых на неделю с 3 по 9 ноября 2025 года графиках отключения света в Одесской области, пишет Politeka.

Речь в материале пойдет не о стабилизационных обесточениях, а именно о локальных графиках отключения света, связанных с проведением профилактических работ в электросетях.

В частности, по данным ДТЭК, в понедельник, 3 ноября, плановые обесточения состоятся в пределах Килийской городской территориальной общины, сообщает Politeka. Там с 8:00 до 19:00 без электроэнергии останутся жители таких населенных пунктов:

Шевченково (ул. 8 Марта, Бессарабская, Белинского, Виноградная, Вишневая, Дружбы, Дунайская, Уютная, Франко, Измаильская, Киевская, Килийская, Казацкая, Мира, Молодежная, Музыки, Новая, Одесская, Почтовая, Садовая, Свитанковая, Слободская, Солнечная, Спортивная, Татарбунарская, Шевченко, Тираспольская, Леси Украинки, Украинская, Дубового и некоторые переулки);

Помазаны (Виноградная).

В течение двух дней, 3 и 4 числа, ограничения будут действовать на территории Южненской городской общины. В поселке Новые Биляри ориентировочно с 8 до 20 часов без электроснабжения останутся дома по улицам Заводская, Лиманная, Малая, Одесская, Северная, Средняя, ​​Степная, Центральная, Шахтная, Школьная.

О других графиках отключения света на период с 3 по 9 ноября в области ДТЭК объявит позже, следите за обновленными данными на страницах компании или своей территориальной громаде.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для пенсионеров: ряд украинцев смогут получить важную выплату.

Также Politeka сообщала о новом подорожании продуктов, ситуация в магазинах резко изменилась.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом графике движения транспорта.