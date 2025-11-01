Местным жителям следует учитывать, что вскоре в Черновцах появится новый график движения транспорта, поэтому рассказываем об этом больше.

Новый график движения транспорта в Черновцах относится к автобусному маршруту 10А, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте коммунального предприятия "Черновицкое троллейбусное управление", новый график движения транспорта в Черновцах следует учитывать местным, часто ездящим из центра города в микрорайон Садки, или в обратном направлении.

Новый график движения транспорта в Черновцах предполагает, что коммунальное предприятие "Черновицкое троллейбусное управление" от 1 ноября будет обслуживать автобусный маршрут №10А.

Как сообщили в ЧТУ, этот маршрут останется льготным. Расписание предусматривает регулярные рейсы по будням и выходным дням.

В будние дни автобус будет курсировать по ул. Садовая в микрорайон Садки в 07:40, 09:00, 10:20, 12:00, 13:10, 14:20, 16:00, 17:20, 18:40, 20:00, 21:00.

А в обратном направлении – в 07:05, 08:15, 09:35, 10:55, 12:30, 13:40, 14:50, 16:35, 17:55, 19:15, 20:30.

В выходные рейсы предусмотрены в 07:40, 09:00, 10:20, 12:00, 13:10, 14:20, 16:00, 17:20, 18:40 с Садовой и в обратном направлении в 07:05, 08:15, 10 13:40, 14:50, 16:35, 17:55, 19:15.

Список остановок включает ключевые точки: от ул. Садовая через Медицинский профессиональный колледж, центр «Юность Буковины», ул. Гоголя, ул. Школьно, ул. П. Сагайдачного, Машзавод, ул. Украинских добровольцев, Гимназия №16, ул. Казатинскую в Садик.

В обратном направлении автобус будет останавливаться на Садках, ул. Казатинский, Гимназии №16, ул. Украинских добровольцев, Машзаводе, Железнодорожном училище, Железнодорожном вокзале, Театре кукол, площади Соборной, рынке «Центральном» и ул. Садовая.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новый график движения транспорта в Киеве: названы маршруты, претерпевшие изменения.

Также Politeka сообщала, Подорожание проезда в Житомире: как изменились цены в транспорте.