У жовтні внутрішньо переміщені особи можуть отримати нові види державної підтримки та грошову допомогу для ВПО у Київській області.

Переселенці у жовтні можуть отримати нові види грошової допомоги для ВПО у Київській області, їх передбачив Кабінет Міністрів України, пише Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Внутрішньо переміщені особи, які вимушено залишили свої домівки через війну, продовжують мати право на отримання державної допомоги на проживання.

Розмір цієї допомоги становить 2000 гривень на дорослу людину та 3000 гривень на дитину або на особу з інвалідністю. Фінансова підтримка надається протягом перших шести місяців після набуття статусу ВПО, за винятком найбільш вразливих категорій населення, які мають окремі форми підтримки.

"Сьома" грошова допомога для ВПО у Київській області на проживання

Для внутрішньо переміщених осіб, які протягом шести місяців безперервно працювали або отримували дохід як фізичні особи-підприємці, передбачена додаткова, так звана “сьома” виплата допомоги на проживання в розмірі 2000 гривень. Підтвердити факт трудової чи підприємницької діяльності можна одним із наступних документів:

Відомості про сплату внесків з реєстру застрахованих осіб, що ведеться державою;

Довідка з місця роботи, яка підтверджує сплату єдиного соціального внеску;

Копія декларації платника єдиного податку, затверджена Державною податковою службою.

Ця виплата дозволяє забезпечити безперервну фінансову підтримку для тих ВПО, які одночасно ведуть економічну активність, адаптуючись до нових умов.

Послуга тимчасового проживання в притулку для ВПО

Маломобільні та особи з обмеженою здатністю пересування, які були евакуйовані з районів бойових дій або тимчасово окупованих територій, можуть отримати тимчасове проживання у спеціалізованому притулку строком до 12 місяців. Притулок забезпечує комплексне обслуговування переселенців, включаючи:

надання окремого ліжка та доступ до комунальних послуг;

забезпечення необхідним одягом, взуттям та харчуванням;

створення умов для гігієни та приготування їжі;

допомогу у веденні господарства, побутових справах та пересуванні по території.

