В октябре внутренне перемещенные могут получить новые виды государственной поддержки и денежную помощь для ВПЛ в Киевской области.

Переселенцы в октябре могут получить новые виды денежной помощи для ВПЛ в Киевской области, их предусмотрел Кабинет Министров Украины, пишет Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

Внутренне перемещенные лица, вынужденно покинувшие свои дома из-за войны, продолжают иметь право на получение государственной помощи на жительство.

Размер этой помощи составляет 2000 гривен на взрослого человека и 3000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью. Финансовая поддержка оказывается в течение первых шести месяцев после получения статуса ВПЛ, за исключением наиболее уязвимых категорий населения, имеющих отдельные формы поддержки.

"Седьмая" денежная помощь для ВПЛ в Киевской области на проживание

Для внутренне перемещенных лиц, которые в течение шести месяцев непрерывно работали или получали доход как физические лица-предприниматели, предусмотрена дополнительная, так называемая "седьмая" выплата пособия на проживание в размере 2000 гривен. Подтвердить факт трудовой или предпринимательской деятельности можно одним из следующих документов:

Сведения об уплате взносов из реестра застрахованных лиц, ведущихся государством;

справка с места работы, подтверждающая уплату единого социального взноса;

Копия декларации плательщика единого налога, утвержденная Государственной налоговой службой.

Эта выплата позволяет обеспечить непрерывную финансовую поддержку для тех ВПЛ, которые одновременно ведут экономическую активность, адаптируясь к новым условиям.

Услуга временного проживания в приюте для ВПЛ

Маломобильные и лица с ограниченной способностью передвижения, эвакуированные из районов боевых действий или временно оккупированных территорий, могут получить временное проживание в специализированном приюте сроком до 12 месяцев. Приют обеспечивает комплексное обслуживание переселенцев, включая:

предоставление отдельной кровати и доступ к коммунальным услугам;

обеспечение необходимой одеждой, обувью и питанием;

создание условий для гигиены и приготовления пищи;

помощь в ведении хозяйства, бытовых делах и передвижении по территории.

