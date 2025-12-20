Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Одесі гарантує постійний доступ до базових ресурсів.

В Одесі запроваджено програму, що передбачає гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів, повідомляє Politeka.

Ініціатива реалізується центром «Гостинна Хата», який з 10 лютого 2025 року запровадив нові правила видачі продуктових наборів для переселенців та літніх громадян.

Щодня центр надає не більше 50 пакетів. Пріоритет отримують новоприбулі переселенці протягом перших трьох місяців після реєстрації довідки ВПО.

Інші категорії можуть отримувати допомогу один раз на два місяці. Серед них — матері-одиначки, родини з вагітними жінками, самотні пенсіонери старші 70 років, пари пенсіонерів того ж віку, люди з інвалідністю першої та другої групи, а також багатодітні сім’ї.

Переселенці з Херсону можуть забрати продуктовий набір у «Гостинній Хаті» або у херсонському центрі «Вільні Разом». Отримання допомоги в одному закладі не дає права повторно отримати її в іншому раніше ніж через два місяці.

Інші переселенці, що мають офіційні штаби своїх громад та міст в Одесі, поки що не можуть скористатися продуктовими наборами у цьому центрі, але мають доступ до всіх інших видів підтримки, поки триває налагодження контактів із представниками громад.

Додатково надається дитяче харчування раз на місяць. Всі, хто цього потребує, можуть отримати підгузки для дітей та дорослих, засоби гігієни, медичне обладнання та медикаменти.

Підтримка доступна лише внутрішньо переміщеним особам із зон активних бойових дій, зареєстрованим у 2022–2025 роках. Волонтери наголошують на необхідності особисто подавати документи та дотримуватися графіку відвідувань.

