В Одессе введена программа, предусматривающая гуманитарную помощь для ВПЛ и пенсионеров, сообщает Politeka.

Инициатива реализуется центром «Гостиная Хата», который с 10 февраля 2025 ввел новые правила выдачи продуктовых наборов для переселенцев и пожилых граждан.

Ежедневно центр предоставляет не больше 50 пакетов. Приоритет получают вновь прибывшие переселенцы в течение первых трех месяцев после регистрации справки ВПЛ.

Другие категории могут получать пособие один раз в два месяца. Среди них матери-одиночки, семьи с беременными женщинами, одинокие пенсионеры старше 70 лет, пары пенсионеров того же возраста, люди с инвалидностью первой и второй группы, а также многодетные семьи.

Переселенцы из Херсона могут забрать продуктовый набор в «Гостиной Хате» или в херсонском центре «Свободные Вместе». Получение помощи в одном заведении не дает права повторно получить его в другом раньше, чем через два месяца.

Другие переселенцы, имеющие официальные штабы своих общин и городов в Одессе, пока не могут воспользоваться продуктовыми наборами в этом центре, но имеют доступ ко всем другим видам поддержки, пока идет налаживание контактов с представителями общин.

Дополнительно предоставляется детское питание раз в месяц. Все нуждающиеся могут получить подгузники для детей и взрослых, средства гигиены, медицинское оборудование и медикаменты.

Поддержка доступна только внутренне перемещенным лицам из зон активных боевых действий, зарегистрированным в 2022-2025 годах. Волонтеры отмечают необходимость лично подавать документы и соблюдать график посещений.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одессе гарантирует постоянный доступ к базовым ресурсам, помогая семьям и пожилым людям сохранять безопасность и обеспечение даже в сложных условиях.

