Новий графік руху транспорту в Хмельницькому забезпечує короткі заїзди та дозволяє водіям дотримуватися основного маршруту без затримок.

Новий графік руху транспорту в Хмельницькому передбачає додаткові заїзди автобусного маршруту №3 до Книжківців, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Хмельницька міська рада.

Ініціатива впроваджується у тестовому режимі за зверненням місцевих жителів і діятиме тимчасово, щоб оцінити ефективність змін у русі громадського транспорту.

Від 7 жовтня автобуси маршруту №3 «Озерна – Ракове» здійснюватимуть невелике відгалуження до зупинки «вул. Зеньковського» у Книжківцях. За словами представників Управління транспорту і зв'язку, маршрут передбачає два виїзди на день: один – у першій половині дня, другий – після обіду.

Під час заїзду транспорт рухатиметься від мікрорайону Озерна, повертаючи на Книжківці до зазначеної зупинки, після чого розвертатиметься і продовжуватиме рух по основному маршруту – до кладовища Ракове. На кладовищі автобус здійснює короткий відстій п’ять хвилин, після чого знову повертається до Книжківців і продовжує курс до Озерної.

Графік прибуття транспорту на зупинку «вул. Зеньковського» встановлений так: рух від мікрорайону Озерна – о 10:37 та о 15:33, а рух від кладовища Ракове – о 11:07 та о 16:03. Така організація дає змогу мешканцям Книжківців зручно користуватися громадським транспортом у різний час доби.

Отже, новий графік руху транспорту в Хмельницькому забезпечує короткі заїзди на територію Книжківців та дозволяє водіям дотримуватися основного маршруту без затримок. Впровадження тестового режиму допоможе оцінити попит на додаткові зупинки і скоригувати рух у майбутньому за потреби. Міська рада наголосила, що всі зміни проводяться для зручності жителів та оптимізації пасажиропотоку.

