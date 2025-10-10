Новый график движения транспорта в Хмельницком предусматривает дополнительные заезды автобусного маршрута №3 в Книжковцы, сообщает Politeka.

Такую информацию дает Хмельницкий городской совет.

Инициатива внедряется в тестовом режиме по обращению местных обитателей и будет действовать временно, чтоб оценить эффективность конфигураций в движении публичного транспорта.

С 7 октября автобусы маршрута №3 «Озерная – Раково» будут осуществлять небольшое ответвление до остановки «ул. Зеньковского» в Книжковцах. По словам представителей Управления транспорта и связи, маршрут предусматривает два выезда в день: один – в первой половине дня, второй – после обеда.

Во время заезда транспорт будет двигаться от микрорайона Озерна, поворачивая на Книжковке до указанной остановки, после чего будет разворачиваться и продолжать движение по основному маршруту – к кладбищу Раково. На кладбище автобус осуществляет короткий отстой пять минут, после чего снова возвращается в Книжковцы и продолжает курс в Озерную.

График прибытия транспорта на остановку ул. Зеньковского» установлено так: движение от микрорайона Озерная – в 10:37 и в 15:33, а движение от кладбища Раково – в 11:07 и в 16:03. Такая организация позволяет жителям Книжковцев удобно пользоваться общественным транспортом в разное время суток.

Итак, новый график движения транспорта в Хмельницком обеспечивает короткие заезды на территорию Книжковцев и позволяет водителям следовать основному маршруту без задержек. Внедрение тестового режима поможет оценить спрос на дополнительные остановки и скорректировать движение в будущем при необходимости. Городской совет подчеркнул, что все изменения производятся для удобства жителей и оптимизации пассажиропотока.

