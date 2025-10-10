Тема подорожания продуктов в Одессе всегда актуальна для местных жителей, ведь это оказывает непосредственное влияние на семейные бюджеты.

Подорожание продуктов в Одессе заметно с первых дней октября, сообщает Politeka.

Осенние прилавки на местном рынке «Черемушки» радуют глаза красочными овощами, фруктами и свежей молочкой, но заставляют покупателей более рационально подходить к покупкам.

Продавцы признают, что подорожание продуктов в Одессе очень заметно, ведь цены меняются чуть ли не каждый день. Больше всего это ощущается среди сезонных овощей и зелени.

Урожай в этом году оказался не слишком обильным, поэтому часть товара быстро растет в цене. На рынке говорят, что стоимость помидоров и огурцов поднялась, ведь местной продукции становится все меньше.

Особенно заметное подорожание продуктов в Одессе коснулось зелени. Из-за дождей уборка урожая усложнилась, и предложение резко сократилось. Несколько дней назад пучок укропа стоил около 70 гривен, а сейчас уже больше 130 гривен.

Продавцы вздыхают и говорят, что к зиме станет дороже, ведь выращивание в холодный сезон обходится гораздо сложнее. Фруктовые ряды также претерпели изменения. Хотя еще можно найти последние арбузы и дыни, большинство покупателей переключились на яблоки, сливы и айву.

Именно эти фрукты сейчас покупают чаще всего. Их берут на варенье, компоты или просто для перекуса. Продавцы отмечают, что цены пока стабильны, но сезон завершается, поэтому в скором времени следует ожидать нового витка роста.

Не обошлось без изменений и в молочном ряду. Из-за засухи и нехватки кормов коровы дают меньше молока, поэтому сыр, масло и брынза взмыли вверх. Продавцы признаются, что в этом году еще не помнят. Сыр, недавно стоивший 170 гривен, сейчас продается по 220. Масло поднялось до 500 за килограмм.

