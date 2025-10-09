Подорожчання молочних продуктів в Одеській області змушує місцевих жителів кожного разу бачити все більші цифри у чеках.

На ринках цього року спостерігається відчутне подорожчання молочних продуктів в Одеській області, повідомляє Politeka.

Продавці зізнаються, що такого важкого сезону не пам’ятають давно. Через посуху, нестачу кормів і зменшення надоїв молока виробники змушені піднімати цінники.

Сири, сметана, бринза і масло відчутно виросли у вартості, і це одразу помітно покупцям. Проте навіть на тлі подорожчання молочних продуктів в Одеській області ринки не спорожніли.

Люди продовжують купувати домашню продукцію, хоч і беруть менше, ніж раніше. Місцеві господині звикли довіряти саме базару, адже тут, кажуть, смак і якість зовсім інші.

Продавці ринку «Черемушки» розповідають, що ситуація цього року справді виняткова. Через відсутність дощів і спеку надої впали майже вдвічі. Тваринам не вистачає зелених кормів, тому господарі витрачають більше на комбікорми, а це автоматично впливає на кінцеву вартість молока.

Сир, який ще недавно коштував 170 гривень, тепер 220, тож подорожчання молочних продуктів у Одеській області відчувається відразу.

Жирний сир наразі коштує від 200 до 220 грн, середній близько - 160, а знежирений - 120. Сметана продається по 150 до 200, сулугуні - близько 280, літр молока - 40 гривень. Найдорожче, як завжди, масло, його вартість сягає 500 грн за кілограм.

За прогнозами економістів, тенденція до зростання цінників може зберегтися до кінця року. Якщо погодні умови не покращаться, виробникам доведеться ще більше скорочувати обсяги, а це знову відіб’ється на гаманцях людей.

