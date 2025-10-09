Подорожание молочных продуктов в Одесской области заставляет местных жителей каждый раз видеть все большие цифры в чеках.

На рынках этого года наблюдается ощутимое подорожание молочных продуктов в Одесской области , сообщает Politeka.

Продавцы признаются, что столь тяжелый сезон не помнят давно. Из-за засухи, нехватки кормов и уменьшения надоев молока производители вынуждены поднимать ценники.

Сыры, сметана, брынза и масло ощутимо выросли в цене, и это сразу заметно покупателям. Однако даже на фоне подорожания молочных продуктов в Одесской области рынки не опустели.

Люди продолжают покупать домашнюю продукцию, хоть и берут меньше, чем раньше. Местные хозяйки привыкли доверять именно базару, ведь здесь, говорят, вкус и качество совсем другие.

Продавцы рынка Черемушки рассказывают, что ситуация в этом году действительно исключительная. Из-за отсутствия дождей и жара надои упали почти вдвое. Животным не хватает зеленых кормов, поэтому хозяева тратят больше на комбикорма, а это автоматически влияет на конечную стоимость молока.

Сыр, еще недавно стоивший 170 гривен, теперь 220, поэтому подорожание молочных продуктов в Одесской области чувствуется сразу.

Жирный сыр стоит от 200 до 220 грн, средний около - 160, а обезжиренный - 120. Сметана продается по 150 до 200, сулугуни - около 280, литр молока - 40 гривен. Дороже всего, как всегда, масло, его стоимость достигает 500 грн за килограмм.

По прогнозам экономистов, тенденция роста ценников может сохраниться до конца года. Если погодные условия не улучшатся, производителям придется еще больше сокращать объемы, а это снова отразится на кошельках людей.

