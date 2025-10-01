Початок опалювального сезону 2025 в Одеській області цього року проходить без ускладнень та реалізується за встановленим графіком, повідомляє Politeka.

На відміну від минулого періоду, коли запуск системи довелося відкласти майже до листопада, нині роботи відбуваються вчасно. Уже виконано приблизно 83–85% завдань, серед яких перевірка мереж, тестування обладнання та встановлення резервних елементів. Ці кроки мають забезпечити безперебійне функціонування протягом холодних місяців.

Попередній рік продемонстрував необхідність ретельнішої підготовки. Керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер під час телемарафону нагадав, що через масовані обстріли тоді без тепла залишалися десятки тисяч абонентів. Саме той випадок змусив владу провести модернізацію мереж і переорганізувати роботу комунальних служб. Такі заходи повинні знизити ризики перебоїв і покращити якість постачання.

Нині спеціалісти продовжують оглядати техніку, а також перевіряти комплектуючі елементи, щоб уникнути аварій та непередбачуваних збоїв. Місцева адміністрація наголошує, що стабільне забезпечення жителів теплом є головним пріоритетом, а тому підготовка ведеться максимально злагоджено й системно.

Фахівці Центру Разумкова звертають увагу, що подібні виклики залишаються актуальними й для інших регіонів. Зокрема, Кривий Ріг та Харківщина зазнавали серйозних ударів, які впливали на роботу місцевої інфраструктури. Це свідчить про необхідність додаткового зміцнення систем по всій країні.

Отже, початок опалювального сезону 2025 в Одеській області відбувається організовано. Своєчасна перевірка мереж, оновлення обладнання та врахування торішніх труднощів створюють передумови для стабільного постачання тепла мешканцям у зимовий період.

