Начало отопительного сезона 2025 года в Одесской области в этом году проходит без осложнений и реализуется по установленному графику, сообщает Politeka.

В отличие от прошедшего периода, когда запуск системы пришлось отложить почти до ноября, сейчас работы проходят вовремя. Уже выполнено около 83–85% задач, среди которых проверка сетей, тестирование оборудования и установка резервных элементов. Эти шаги должны обеспечить бесперебойное функционирование холодных месяцев.

Предыдущий год продемонстрировал необходимость более тщательной подготовки. Руководитель областной военной администрации Олег Кипер во время телемарафона напомнил, что из-за массированных обстрелов тогда без тепла оставались десятки тысяч абонентов. Именно этот случай заставил власти провести модернизацию сетей и переорганизовать работу коммунальных служб. Такие меры должны снизить риски перебоев и улучшить качество снабжения.

Сейчас специалисты продолжают осматривать технику, а также проверять комплектующие, чтобы избежать аварий и непредвиденных сбоев. Местная администрация отмечает, что стабильное обеспечение жителей теплом является главным приоритетом, поэтому подготовка ведется максимально слаженно и системно.

Специалисты Центра Разумкова обращают внимание на то, что подобные вызовы остаются актуальными и для других регионов. В частности, Кривой Рог и Харьковщина испытывали серьезные удары, которые влияли на работу местной инфраструктуры. Это свидетельствует о необходимости дополнительного укрепления систем по всей стране.

Итак, начало отопительного сезона 2025 года в Одесской области происходит организовано. Своевременная проверка сетей, обновление оборудования и учет прошлогодних трудностей создают предпосылки для стабильной поставки тепла жителям в зимний период.

Источник

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Бесплатное жилье для переселенцев в Одесской области: где искать убежище.

Также Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области: перечень обязательных критериев для получения выплат.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Одесской области: что уже начало исчезать с прилавков.