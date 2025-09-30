Відновлення грошової допомоги для пенсіонерів в Одеській області можливе лише після успішного проходження процедури.

В Одеській області частина отримувачів грошової допомоги для пенсіонерів тимчасово залишилася без виплат через непроходження процедури ідентифікації, повідомляє Politeka.

Про це розповіли в пресслужбі Пенсійного фонду.

Для того, щоб відновити соціальні виплати, Пенсійний фонд України (ПФУ) звертається до всіх громадян, які опинилися у такій ситуації, із закликом подати відповідну заяву до територіального органу ПФУ та надати необхідні документи, які підтверджують особу та право на соціальні виплати.

У ПФУ нагадують, що проходження фізичної ідентифікації є обов’язковим для тих одержувачів державних соціальних допомог, які станом на початок повномасштабного вторгнення перебували на територіях, де місцеві підрозділи з питань соціального захисту населення не мали можливості здійснювати виплати. Цей процес також стосується осіб, які після 24 лютого 2022 року не подавали заяви на продовження соціальної допомоги.

Ідентифікація стосується одержувачів таких видів соціальних виплат:

грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області, які не мають права на пенсію;

допомога особам з інвалідністю;

виплати на догляд;

допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Процедуру ідентифікації можна пройти у зручний для себе спосіб, обравши один із таких варіантів:

Особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України незалежно від місця реєстрації отримувача;

Онлайн на вебпорталі електронних послуг ПФУ з використанням кваліфікованого електронного підпису;

Через відеоконференцзв’язок, попередньо зареєструвавшись на вебпорталі електронних послуг ПФУ;

У закордонних дипломатичних установах України, надіславши відомості про проходження ідентифікації поштою до територіального органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації отримувача.

Відновлення соціальних виплат можливе лише після успішного проходження процедури ідентифікації, що гарантує дотримання всіх правил соціального захисту та забезпечує своєчасне отримання фінансової підтримки для тих, хто її потребує.

