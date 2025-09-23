Під час виконання ремонтних робіт відбудуться тимчасові зміни у маршрутах та вводиться новий графік руху поїздів з Одеси.

"Укрзалізниця" розпочала масштабні ремонтні роботи на залізничних коліях, внаслідок цього вводять новий графік руху поїздів з Одеси, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм-каналі.

"Укрзалізниця" повідомила про тимчасові зміни у русі пасажирських поїздів на Прикарпатті, що пов’язані з проведенням ремонтно-колійних робіт. Через це вводиться новий графік руху поїздів з Одеси.

Представники компанії пояснили, що у міжсезоння залізничники традиційно здійснюють планові роботи з обслуговування та оновлення колій, аби гарантувати безпеку руху та створити комфортні умови для подорожей пасажирів. Цього року такі роботи розпочнуться 28 вересня і охоплять окремі ділянки залізничного сполучення. Під час виконання ремонтних робіт відбудуться тимчасові зміни у маршрутах та розкладі руху кількох поїздів.

Зокрема новий графік руху поїздів з Одеси виглядає наступним чином:

№ 26/25, який курсує за маршрутом Одеса – Ясіня, у період з 28 вересня по 12 жовтня тимчасово прямуватиме за зміненим маршрутом. Замість звичного напрямку він курсуватиме лише до Чернівців, що дозволить залізничникам провести необхідні відновлювальні роботи на інших ділянках.

В Укрзалізниці наголосили, що ці зміни є вимушеними та спрямованими насамперед на забезпечення безпеки. Компанія просить пасажирів враховувати новий розклад і маршрут при плануванні поїздок, щоб уникнути незручностей.

Залізничники щиро вибачаються за тимчасові обмеження і дякують пасажирам за розуміння. У компанії підкреслюють, що безпека перевезень є пріоритетом номер один, а проведення планових ремонтних робіт є необхідною умовою стабільної та надійної роботи залізничної інфраструктури.

