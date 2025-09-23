При выполнении ремонтных работ произойдут временные изменения в маршрутах и ​​вводится новый график движения поездов из Одессы.

"Укрзализныця" приступила к масштабным ремонтным работам на железнодорожных путях, в результате этого вводится новый график движения поездов из Одессы, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм-канале.

"Укрзализныця" сообщила о временных изменениях в движении пассажирских поездов в Прикарпатье, связанных с проведением ремонтно-путевых работ. Поэтому вводится новый график движения поездов из Одессы.

Представители компании пояснили, что в межсезонье железнодорожники традиционно осуществляют плановые работы по обслуживанию и обновлению путей, чтобы обеспечить безопасность движения и создать комфортные условия для путешествий пассажиров. В этом году такие работы начнутся 28 сентября и охватят отдельные участки железнодорожного сообщения. Во время выполнения ремонтных работ произойдут временные изменения в маршрутах и ​​расписании нескольких поездов.

В частности, новый график движения поездов из Одессы выглядит следующим образом:

№ 26/25, который курсирует по маршруту Одесса – Ясиня, в период с 28 сентября по 12 октября будет временно следовать по измененному маршруту. Вместо привычного направления он будет курсировать только в Черновцы, что позволит железнодорожникам провести необходимые восстановительные на других участках.

В Укрзализныце подчеркнули, что эти изменения вынуждены и направлены прежде всего на обеспечение безопасности. Компания просит пассажиров учитывать новое расписание и маршрут при планировании поездок во избежание неудобств.

Железнодорожники искренне извиняются за временные ограничения и благодарят пассажиров за понимание. В компании подчеркивают, что безопасность перевозок – приоритет номер один, а проведение плановых ремонтнов является необходимым условием стабильной и надежного функционирования железнодорожной инфраструктуры.

