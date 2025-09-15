Щоб отримати доплати для пенсіонерів в Одеській області, людина має відповідати кільком ключовим умовам.

Доплати для пенсіонерів в Одеській області надаються літнім людям 65 років, які відповідають важливим критеріям відбору, повідомляє Politeka.net.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2025 року № 209, держава автоматично компенсує різницю між нарахованою пенсією та мінімальним рівнем у 3758 гривень. Для цього пенсіонерам не потрібно самостійно звертатися до Пенсійного фонду — надбавка нараховується автоматично.

Варто зазначити, що українці, які досягли 65 і мають необхідний страховий стаж, отримують доплати для пенсіонерів в Одеській області у розмірі 40% від мінімальної заробітної плати. У 2025 році мінімальна зарплата становить 8000 гривень, а 40% від неї складають 3200 гривень.

Водночас березнева постанова Кабміну встановила, що для осіб 65 років і старше мінімальна виплата з усіма надбавками повинна становити 3758 гривень. Це дозволяє гарантувати пенсіонерам певний базовий рівень доходу.

По-перше , він або вона не повинні працювати і не вести підприємницьку діяльність на момент нарахування надбавки.

, він або вона не повинні працювати і не вести підприємницьку діяльність на момент нарахування надбавки. По-друге , пенсіонер повинен мати необхідний страховий стаж: для чоловіків – не менше 35 років, для жінок – 30 років.

, пенсіонер повинен мати необхідний страховий стаж: для чоловіків – не менше 35 років, для жінок – 30 років. По-третє, право на доплату поширюється на тих, хто отримує пенсію за віком, по інвалідності, за вислугою років або у зв’язку з втратою годувальника.

Водночас не всі українці похилого віку підпадають під цю норму. Пенсіонери, які продовжують працювати або мають інші джерела доходу, а також ті, у кого недостатній страховий стаж, не отримують додаткових виплат. Також окремою категорією є отримувачі спеціальних пенсій, регульованих іншими законами — їхні виплати не підлягають коригуванню відповідно до постанови № 209.

Крім того, надбавка не надається тим, чия пенсія з усіма попередніми надбавками вже перевищує 3758 гривень. Таким чином, постанова гарантує фінансову підтримку саме тим пенсіонерам, які цього потребують, забезпечуючи їм мінімальний рівень доходу та допомагаючи зберегти гідний рівень життя у похилому віці.

