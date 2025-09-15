Чтобы получить доплаты для пенсионеров в Одесской области, человек должен удовлетворять нескольким ключевым условиям.

Доплаты для пенсионеров в Одесской области предоставляются пожилым людям 65 лет, которые отвечают важным критериям отбора, сообщает Politeka.net.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 25 февраля 2025 г. № 209, государство автоматически компенсирует разницу между начисленной пенсией и минимальным уровнем в 3758 гривен. Для этого пенсионерам не нужно самостоятельно обращаться в Пенсионный фонд – надбавка начисляется автоматически.

Следует отметить, что украинцы, достигшие 65 и имеющие необходимый страховой стаж, получают доплаты для пенсионеров в Одесской области в размере 40% от минимальной заработной платы. В 2025 году минимальная зарплата составляет 8000 гривен, а 40% составляют 3200 гривен.

В то же время мартовское постановление Кабмина установило, что для лиц 65 лет и старше минимальная выплата со всеми надбавками должна составлять 3758 гривен. Это позволяет гарантировать пенсионерам определенный базовый уровень дохода.

Чтобы получить доплаты для пенсионеров в Одесской области, человек должен удовлетворять нескольким ключевым условиям.

Во-первых , он или она не должны работать и не вести предпринимательскую деятельность на момент начисления надбавки.

, он или она не должны работать и не вести предпринимательскую деятельность на момент начисления надбавки. Во-вторых , пенсионер должен иметь необходимый страховой стаж: для мужчин – не менее 35 лет, для женщин – 30 лет.

, пенсионер должен иметь необходимый страховой стаж: для мужчин – не менее 35 лет, для женщин – 30 лет. В-третьих , право на доплату распространяется на тех, кто получает пенсию по возрасту, по инвалидности, по выслуге лет или в связи с потерей кормильца.

В то же время не все украинцы преклонных лет подпадают под эту норму. Пенсионеры, которые продолжают работать или имеют другие источники дохода, а также те, у кого недостаточный страховой стаж, не получают дополнительных выплат. Также отдельной категорией есть получатели специальных пенсий, регулируемых другими законами — их выплаты не подлежат корректировке в соответствии с постановлением № 209.

Кроме того, прибавка не предоставляется тем, чья пенсия со всеми предыдущими надбавками уже превышает 3758 гривен. Таким образом, постановление гарантирует финансовую поддержку именно тем пенсионерам, которые в этом нуждаются, обеспечивая им минимальный уровень дохода и помогая сохранить достойный уровень жизни в преклонном возрасте.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Субсидии для пенсионеров в Одесской области: в ПФУ предупредили, кому откажут в помощи.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для переселенцев в Одесской области: что нужно знать украинцам, которые ищут убежище.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе: что знать украинцам, которым необходима поддержка.