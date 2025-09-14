Початок війни у ​​2022 призвів до дефіциту продуктів у Дніпропетровській області та інших регіонах України.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може спостерігатись через менший врожай, який зібрали фермери в поточному році, повідомляє Politeka.net.

Про проблему розповіли аграрії.

Так, вирощування ріпчастої цибулі зазнало істотних змін унаслідок війни. Через окупацію традиційних зон виробництва, зокрема південних регіонів, фермери змушені були перемістити посіви до центральних і західних областей. Однак на нових територіях урожайність виявилася значно нижчою: там збирають у чотири рази менше продукції, ніж це було на Півдні. Тому дефіцит продуктів у Дніпропетровській області та інших регіонах можливий саме на цибулю.

Як зазначає кандидатка економічних наук, старша наукова співробітниця Інституту овочівництва і баштанництва НААНУ Вікторія Рудь, центральні й західні фермери нині отримують у середньому лише 20 тонн із гектара. Для порівняння, на тимчасово окупованих територіях до війни врожайність сягала 60–80 тонн.

До початку повномасштабного вторгнення саме південні області — Запорізька, Херсонська, Миколаївська та Одеська — забезпечували близько 60 відсотків загального врожаю цибулі в країні. Окупація цих земель фактично перекроїла карту виробництва, змусивши аграріїв пристосовуватись до нових умов. Брак досвіду вирощування цієї культури у центральних і західних регіонах, а також несприятливі кліматичні фактори зумовили різке зниження показників.

За даними Вікторії Рудь, у 2024 році площі посівів залишилися на рівні попереднього року — близько 53,8 тисячі гектарів. Проте валовий збір знизився на 20–25 відсотків. Причинами стали кліматичні зміни, нестача вологи й поширення хвороб.

Експертка нагадує, що саме окупація у 2022 році призвела до дефіциту цибулі у Дніпропетровській області та інших регіонах України — тоді втратили близько 21 відсотка від довоєнних обсягів виробництва. Водночас у 2023 році аграріям центральних і західних регіонів вдалося частково компенсувати ці втрати: валове виробництво зросло на 9,8 відсотка у порівнянні з попереднім роком.

