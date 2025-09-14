Начало войны в 2022 привела к дефициту продуктов в Днепропетровской области и других регионах Украины.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области может наблюдаться из-за меньшего урожая, который собрали фермеры в текущем году, сообщает Politeka.net.

О проблеме рассказали аграрии.

Так, выращивание репчатого лука претерпело существенные изменения в результате войны. Из-за оккупации традиционных зон производства, в частности южных регионов, фермеры вынуждены были переместить посевы в центральные и западные области. Однако на новых территориях урожайность оказалась значительно ниже: там в четыре раза собирают меньше продукции, чем это было на Юге. Поэтому дефицит продуктов в Днепропетровской области и других регионах возможен на лук.

Как отмечает кандидат экономических наук, старшая научная сотрудница Института овощеводства и бахчеводства НААНУ Виктория Рудь, центральные и западные фермеры сейчас получают в среднем всего 20 тонн с гектара. Для сравнения, на временно оккупированных территориях до войны урожайность достигала 60–80 тонн.

До начала полномасштабного вторжения именно южные области – Запорожская, Херсонская, Николаевская и Одесская – обеспечивали около 60 процентов общего урожая лука в стране. Оккупация этих земель фактически перекроила карту производства, заставив аграриев приспосабливаться к новым условиям. Нехватка опыта выращивания этой культуры в центральных и западных регионах, а также неблагоприятные климатические факторы обусловили резкое снижение показателей.

По данным Виктории Рудь, в 2024 году площади посевов остались на уровне предыдущего года – около 53,8 тысяч гектаров. Однако валовой сбор снизился на 20–25 процентов. Причинами стали климатические изменения, недостаток влаги и распространение болезней.

Эксперт напоминает, что именно оккупация в 2022 году привела к дефициту лука в Днепропетровской области и других регионах Украины, тогда потеряли около 21 процента от довоенных объемов производства. В то же время, в 2023 году аграриям центральных и западных регионов удалось частично компенсировать эти потери: валовое производство выросло на 9,8 процента по сравнению с предыдущим годом.

