Після вимушеної евакуації з небезпечних регіонів внутрішньо переміщені особи мають можливість отримати безкоштовне житло для ВПО в Одеській області, повідомляє видання Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства розвитку громад та територій.

На державному рівні запроваджені спеціальні сервіси, покликані допомогти переселенцям швидше знайти тимчасове помешкання. Серед них – онлайн-платформи «Прихисток» і «Допомагай». Завдяки цим ресурсам переселенці можуть знайти безкоштовне житло для ВПО в Одеській області, яке пропонують небайдужі люди та різні організації.

При цьому у межах програми «Прихисток» скасовані вікові обмеження, тож надати прихисток переселенцям може будь-який громадянин, готовий простягнути руку допомоги.

Водночас держава суттєво розширила коло осіб і структур, які мають право на компенсацію за надання безкоштовного житла ВПО в Одеській області.

Якщо раніше цим могли скористатися лише державні чи комунальні підприємства, то нині право на відшкодування витрат отримали також юридичні особи приватного сектору, фізичні особи-підприємці, релігійні організації та інші установи.

Розмір компенсації визначений на рівні 900 гривень за кожного переселенця, якому було надано тимчасове житло. При цьому уряд уточнює, що такі виплати не враховуються як додатковий дохід у процесі нарахування субсидій.

Особливу увагу держава приділяє тим категоріям переселенців, які потребують найбільшої підтримки. Першочергове право на поселення та допомогу отримують багатодітні родини, сім’ї з дітьми, вагітні жінки, люди з обмеженими можливостями, особи пенсійного віку, а також ті українці, чиї оселі були зруйновані або визнані непридатними для проживання внаслідок війни.

