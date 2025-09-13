После вынужденной эвакуации из опасных регионов внутренне перемещенные лица могут получить бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области, сообщает издание Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства развития общин и территорий.

На государственном уровне введены специальные сервисы, призванные помочь переселенцам побыстрее найти временное жилье. Среди них – онлайн-платформы «Прихисток» и «Допомагай». Благодаря этим ресурсам переселенцы могут найти бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области, которое предлагают неравнодушные люди и разные организации.

При этом в рамках программы «Прихисток» отменены возрастные ограничения, поэтому предоставить убежище переселенцам может любой гражданин, готовый протянуть руку помощи.

В то же время государство существенно расширило круг лиц и структур, имеющих право на компенсацию за предоставление бесплатного жилья ВПЛ в Одесской области.

Как ВПЛ получить субсидию на аренду жилья

Если раньше этим могли воспользоваться только государственные или коммунальные предприятия, то право на возмещение расходов получили также юридические лица частного сектора, физические лица-предприниматели, религиозные организации и другие учреждения.

Размер компенсации определен на уровне 900 гривен за каждого переселенца, которому было предоставлено временное жилье. При этом правительство уточняет, что такие выплаты не учитываются в качестве дополнительного дохода в процессе начисления субсидий.

Особое внимание государство уделяет тем категориям переселенцев, нуждающихся в наибольшей поддержке. Первоочередное право на поселение и помощь получают многодетные семьи, семьи с детьми, беременные женщины, люди с ограниченными возможностями, лица пенсионного возраста, а также те украинцы, чьи дома были разрушены или признаны непригодными для проживания в результате войны.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Бесплатное жилье для переселенцев в Одесской области: где искать убежище.

Также Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области: перечень обязательных критериев для получения выплат.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Одесской области: что уже начало исчезать с прилавков.