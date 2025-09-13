На государственном уровне введены специальные сервисы, призванные помочь переселенцам побыстрее найти бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области.

После вынужденной эвакуации из опасных регионов внутренне перемещенные лица могут получить бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области, сообщает издание Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства развития общин и территорий.

На государственном уровне введены специальные сервисы, призванные помочь переселенцам побыстрее найти временное жилье. Среди них – онлайн-платформы «Прихисток» и «Допомагай». Благодаря этим ресурсам переселенцы могут найти бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области, которое предлагают неравнодушные люди и разные организации.

При этом в рамках программы «Прихисток» отменены возрастные ограничения, поэтому предоставить убежище переселенцам может любой гражданин, готовый протянуть руку помощи.

В то же время государство существенно расширило круг лиц и структур, имеющих право на компенсацию за предоставление бесплатного жилья ВПЛ в Одесской области.

Если раньше этим могли воспользоваться только государственные или коммунальные предприятия, то право на возмещение расходов получили также юридические лица частного сектора, физические лица-предприниматели, религиозные организации и другие учреждения.

Размер компенсации определен на уровне 900 гривен за каждого переселенца, которому было предоставлено временное жилье. При этом правительство уточняет, что такие выплаты не учитываются в качестве дополнительного дохода в процессе начисления субсидий.

Особое внимание государство уделяет тем категориям переселенцев, нуждающихся в наибольшей поддержке. Первоочередное право на поселение и помощь получают многодетные семьи, семьи с детьми, беременные женщины, люди с ограниченными возможностями, лица пенсионного возраста, а также те украинцы, чьи дома были разрушены или признаны непригодными для проживания в результате войны.

