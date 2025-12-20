Енергетики попередили про додаткові графіки відключення світла, які будуть застосовувати в Одеській області 21 та 22 грудня 2025 року.

Під час проведення профілактичних робіт в електромережах Одеської області в окремих населених пунктах 21 та 22 грудня діятимуть додаткові графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема спеціальні графіки відлючення світла, за даними ДТЕК, 21 та 22 грудня 2025 року торкунться Окнянської селищної територіальної громади в Одеській області. Так, 21.12 знеструмлення з 8:00 до 19:00 відбудеться в с. Ставрове по вулицях Вишнева, Михайла Грушевського, Механізаторів, Шевченка, Ставрово-1.

А 22.12 планові обмеження електропостачання, як повідомляє Politeka, відбудуться так само з 8 до 19 години в таких населених пунктах:

Будаївці (вул. Довженка);

Дем’янівка (Одеська, Дем'янівка);

Нагірне (Марин-Берг, Молодіжна, Нагірне);

Антонівка (Мирна, Соборна, Центральна, Шкільна, Перший район);

Володимирівка (17 район, Дачна, Сімнадцята, Тараса Шевченка).

Крім того, у межах Василівської сільської територіальної громади додаткові графіки відключення світла 22 грудня застосовуватимуть у селі Калчева для будинків по вул. Бундєва Мінко, Касапська, Лісова, Миру, Молодіжна, Пушкіна, Садова, Спортивна, Степова, Центральна, Чкалова, Шкільна, пров. Бессарабський.

Ці локальні знеструмлення повʼязані саме з проведенням ремонтно-профілактичних робіт в електричних мережах регіону і вони діятимуть додатково до планових стабілізаційних.

