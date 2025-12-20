Энергетики предупредили о дополнительных графиках отключения света, которые будут применять в Одесской области 21 и 22 декабря 2025 года.

Во время проведения профилактических работ в электросетях Одесской области в отдельных населенных пунктах 21 и 22 декабря будут действовать дополнительные графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, специальные графики отражения света, по данным ДТЭК, 21 и 22 декабря 2025 года каснутся Окнянского поселкового территориального общества в Одесской области. Так, 21.12 обесточивание с 8:00 до 19:00 состоится в с. Ставрово по улицам Вишневая, Михаила Грушевского, Механизаторов, Шевченко, Ставрово-1.

А 22.12 плановые ограничения электроснабжения, как сообщает Politeka, состоятся так же с 8 до 19 часов в таких населенных пунктах:

Будаевцы (ул. Довженко);

Демьяновка (Одесская, Демьяновка);

Нагорное (Марин-Берг, Молодежное, Нагорное);

Антоновка (Мирная, Соборная, Центральная, Школьная, Первый район);

Владимировка (17 район, Дачная, Семнадцатая, Тараса Шевченко).

Кроме того, в пределах Васильевской сельской территориальной громады дополнительные графики отключения света 22 декабря будут применяться в селе Калчева для домов по ул. Бундева Минко, Касапская, Лесная, Мира, Молодежная, Пушкина, Садовая, Спортивная, Степная, Центральная, Чкалова, Школьная, пер. Бессарабский.

Эти локальные обесточивания связаны именно с проведением ремонтно-профилактических работ в электрических сетях региона и будут действовать дополнительно к плановым стабилизационным.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.