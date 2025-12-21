Безкоштовне житло для ВПО у Львові не переходить у приватну власність.

У Львові розпочалася програма надання безкоштовного житла для ВПО, повідомляє Politeka.net.

Закон дозволяє отримати соціальне помешкання або грошову компенсацію, якщо квартир чи будинків немає у наявності.

Право на соцжитло мають люди, які потребують додаткової державної підтримки. Серед них — особи з інвалідністю, тяжкими хворобами та мешканці аварійних або непридатних для проживання будівель. Діти-сироти після завершення навчання також можуть отримати дім для старту самостійного життя.

Соцквартири доступні внутрішньо переміщеним особам без нерухомості на контрольованій території. Крім того, пріоритет надається сім’ям із площею менше ніж 7 квадратних метрів на одного члена та громадянам із низьким доходом, які не можуть самостійно забезпечити базові потреби.

Станом на 2025 рік позачергове право на безкоштовний дім мають сім’ї загиблих військових, учасники бойових дій, ветерани, реабілітовані жертви політичних репресій та люди з інвалідністю через війну. Першочергово забезпечуються також постраждалі від Чорнобиля, діти з інвалідністю, постраждалі від стихійних лих та багатодітні сім’ї з п’ятьма і більше дітьми.

Мінімальна площа становить 13,65 квадратного метра на одну особу, за потреби органи місцевого самоврядування можуть збільшити її ще до 10 квадратних метрів. Квартири можуть бути у вигляді окремих кімнат у комунальних будинках, самостійних квартир або житлових будинків.

Важливо, що безкоштовне житло для ВПО у Львові не переходить у приватну власність. Проживання регулюється договором соціального найму, який визначає права та обов’язки мешканців.

Для участі у програмі необхідно звернутися до місцевого органу влади, подати документи, що підтверджують право на пільги або складні обставини. Після перевірки житлова комісія ухвалює рішення, і особа очікує черги на квартиру або компенсацію.

Джерело: 24 Канал.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.