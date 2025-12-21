Бесплатное жилье для ВПЛ во Львове не переходит в частную собственность.

Во Львове началась программа предоставления бесплатного жилья для ВПЛ, сообщает Politeka.net.

Закон позволяет получить социальное жилье или денежную компенсацию, если квартир или домов нет в наличии.

Право на соцжилье имеют люди, нуждающиеся в дополнительной государственной поддержке. Среди них – лица с инвалидностью, тяжелыми болезнями и жители аварийных или непригодных для проживания зданий. Дети-сироты после окончания учебы также могут получить дом для старта самостоятельной жизни.

Соцкварты доступны внутри перемещенным лицам без недвижимости на контролируемой территории. Кроме того, приоритет предоставляется семьям с площадью менее 7 квадратных метров на одного члена и гражданам с низким доходом, которые не могут самостоятельно обеспечить базовые потребности.

По состоянию на 2025 г. внеочередное право на бесплатный дом имеют семьи погибших военных, участники боевых действий, ветераны, реабилитированные жертвы политических репрессий и люди с инвалидностью из-за войны. В первую очередь обеспечиваются также пострадавшие от Чернобыля, дети с инвалидностью, пострадавшие от стихийных бедствий и многодетные семьи с пятью и более детьми.

Минимальная площадь составляет 13,65 квадратного метра на одного человека, при необходимости органы местного самоуправления могут увеличить его еще до 10 квадратных метров. Квартиры могут быть в виде отдельных комнат в коммунальных домах, самостоятельных квартирах или жилых домах.

Важно, что бесплатное жилье для ВПЛ во Львове не переходит в частную собственность. Проживание регулируется договором социального найма, определяющим права и обязанности жителей.

Для участия в программе необходимо обратиться в местный орган власти, предоставить документы, подтверждающие право на льготы или сложные обстоятельства. После проверки жилищная комиссия принимает решение, и лицо ожидает очереди квартиру или компенсацию.

