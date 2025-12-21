Графік відключення світла на тиждень з 22 по 28 грудня в Чернігові дозволяє енергетикам проводити планові ремонти та модернізацію мереж.

Місцеві енергетики повідомили про графік відключення світла на тиждень з 22 по 28 грудня в Чернігові, передає Politeka.

Офіційна інформація з'явилася на сайті Чернігівобленерго.

22 грудня світла не буде з 09:00 до 17:00 на вулицях Анатолія Погрібного, Андрія Мовчана, Василя Прохорського, В. Дрозда та інших. Електропостачання тимчасово призупинять і на вул. Володимира Глинського, Вячеслава Радченка, Квітки Цісик, Довга, Дружби та на прилеглих адресах.

23 числа відключення торкнуться тих же районів, зокрема вул. Івана Богуна, Заводська, Красносільського, Інструментальна та Космонавтів. Роботи заплановані на весь день, з ранку до вечора.

24 числа електропостачання буде призупинене на вулицях Володимира Глинського, В. Дрозда, Василя Прохорського, Вячеслава Радченка, Євгена Гуцала, Євгена Онацького, Експертна та прилеглих. Планові роботи триватимуть із 09:00 до 17:00.

25 і 26-го графік знеструмлень повторюється для більшості центральних районів, включно з Квітки Цісик, Дружби, Довга, Інструментальна та вул. Івана Золотаренка. Також роботи охоплять вулиці Кастуся Калиновського, Каштанова та Комка.

27 числа без світла залишаться мешканці Ревуцького, Реміснича, Святомихайлівська, Чернігівська, Чернігівський, Шкільний, Юдашкіна та Ящука.

28-го планові відключення триватимуть на вул. Княжа, Перемоги, Півці, Реміснича, Чернігівська, Чернігівський, Шкільний, Юдашкіна та Ящука.

Мешканців закликають заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей. За додатковою інформацією можна звертатися до місцевих енергопостачальних служб.

Нагадаємо, що графік відключення світла на тиждень з 22 по 28 грудня в Чернігові дозволяє енергетикам проводити планові ремонти та модернізацію мереж, що забезпечить стабільність подачі електроенергії в наступному році.

