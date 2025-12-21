График отключения света в неделю с 22 по 28 декабря в Чернигове позволяет энергетикам проводить плановые ремонты и модернизацию сетей.

Местные энергетики сообщили о графике отключения света на неделю с 22 по 28 декабря в Чернигове, передает Politeka.

Официальная информация появилась на сайте Черниговоблэнерго.

22 декабря света не будет с 09:00 до 17:00 на улицах Анатолия Погребного, Андрея Мовчана, Василия Прохорского, В. Дрозда и других. Электроснабжение временно приостановят и по ул. Владимира Глинского, Вячеслава Радченко, Квитки Цисык, Долгая, Дружбы и по прилегающим адресам.

23 числа отключения коснутся тех же районов, в том числе ул. Ивана Богуна, Заводская, Красносельского, Инструментального и Космонавтов. Работы запланированы на весь день с утра до вечера.

24 числа электроснабжение будет приостановлено на улицах Владимира Глинского, В. Дрозда, Василия Прохорского, Вячеслава Радченко, Евгения Гуцала, Евгения Онацкого, Экспертная и близлежащих. Плановые работы продлятся с 09:00 до 17:00.

25 и 26-го график обесточений повторяется для большинства центральных районов, включая Квитки Цисык, Дружбы, Долгая, Инструментальная и ул. Ивана Золотаренко. Также работы охватят улицы Кастуся Калиновского, Каштановая и Комка.

27 числа без света останутся жители Ревуцкого, Ремесленного, Святомихайловского, Черниговского, Черниговского, Школьного, Юдашкина и Ящука.

28-го плановые отключения будут продолжаться на ул. Княжеская, Победы, Певцы, Ремесленная, Черниговская, Черниговская, Школьная, Юдашкина и Ящука.

Жителей призывают заранее подготовиться к временным неудобствам. За дополнительной информацией можно обращаться в местные энергоснабжающие службы.

Напомним, что график отключения света в неделю с 22 по 28 декабря в Чернигове позволяет энергетикам проводить плановые ремонты и модернизацию сетей, что обеспечит стабильность подачи электроэнергии в следующем году.

