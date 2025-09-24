Початок опалювального сезону 2025 в Одеській області проходить за планом, повідомляє Politeka.

Цьогоріч запуск систем відбувається у штатному режимі, на відміну від минулого року, коли старт перенесли на 4 листопада через труднощі з підготовкою мереж. Станом на зараз виконано близько 83–85% робіт, включно з тестуванням обладнання та встановленням запасних елементів для безперебійної роботи систем.

Досвід попереднього сезону відіграє важливу роль у підготовці. Голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер під час телемарафону «Єдині новини» нагадав, що минулого року через обстріли без тепла залишалися до ста тисяч абонентів. Ці уроки вплинули на облаштування нових мереж та планування роботи відповідних служб, щоб мінімізувати ризики для населення.

На даний момент перевіряють техніку та додаткові компоненти, щоб уникнути аварій і перебоїв у подачі тепла. Місцева влада підкреслює, що забезпечення опалення залишається пріоритетним завданням, а всі роботи ведуться згідно з графіком, що гарантує стабільність та безпеку.

За словами директора енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова, подібна ситуація спостерігається й в інших регіонах: Кривий Ріг потерпав від інтенсивних обстрілів, а Харківський регіон також має серйозні проблеми.

Отже, початок опалювального сезону 2025 в Одеській області відбувається із ретельною підготовкою мереж, перевіркою обладнання та урахуванням минулорічних складнощів, що дозволяє забезпечити стабільне подавання тепла всім абонентам.

До слова, в Одесі також повідомляли про зростання цін на опалення.

