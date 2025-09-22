Підвищення тарифів на опалення в Одесі відображає реальні витрати підприємства та необхідність забезпечення стабільної роботи теплових мереж.

Підвищення тарифів на опалення в Одесі заплановане на наступний опалювальний сезон, повідомляє Politeka.

Зміни пов’язані з потребою покриття витрат комунального підприємства «Теплопостачання» на транспортування газу та проведення ремонту мереж. До цього моменту вартість послуги залишалася стабільною з 24 лютого 2022 року.

Фахівці КП «ТМО» провели коригування розцінок з урахуванням фактичних видатків на виробництво теплової енергії. При цьому брали до уваги зменшення обсягів постачання на 3,6%, чотириразове збільшення вартості транспортування газу, подорожчання електроенергії на 25,6%, підвищення цін на водопостачання на 12,1% та водовідведення на 6,7%, а також додаткові витрати на планові ремонти обладнання.

Нові тарифи для опалювального сезону 2025–2026 років визначено так: населення – 1 813,94 грн за Гкал, бюджетні установи – 4 767,12 грн за Гкал, інші споживачі – 5 853,67 грн за Гкал, релігійні організації – 4 950,10 грн за Гкал. Для побутових користувачів нинішня ціна складає 1 813 гривень за Гкал.

Отже, підвищення тарифів на опалення в Одесі відображає реальні витрати підприємства та необхідність забезпечення стабільної роботи теплових мереж. Нові розцінки дозволять своєчасно надавати послуги, покривати всі видатки на виробництво та доставку тепла і гарантуватимуть безперебійну подачу теплової енергії для різних категорій споживачів протягом зимового періоду.

До слова, в Одесі також подорожчав проїзд. Жителям радять наперед ознайомитися з оновленою таблицею тарифів. Документ доступний на вокзалах та станціях, що дозволяє планувати витрати до здійснення подорожі.

