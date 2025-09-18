Подорожчання проїзду в Одеській області торкнулося пасажирів приміських залізничних рейсів з 8 вересня, повідомляє Politeka.

Нові правила встановлені наказом директора філії «Приміська пасажирська компанія». Згідно з документом, тарифи коригуються залежно від довжини маршруту.

Для подорожей у межах 1–30 км вартість становитиме 20 гривень. Якщо відстань коливатиметься від 31 до 50 км, квиток обійдеться у 30 гривень. До цього діапазону віднесені маршрути від станції Вигода до Одеси-Головної (34,1 км) та від станції Роздільна 1 (36,4 км). Переміщення у межах 51–60 км коштуватиме 35 гривень, а у випадку 61–70 км — 40 гривень. Для поїздок протяжністю 71–80 км тариф підвищено до 45 гривень. При пересуванні у межах 81–90 км доведеться сплатити 55 гривень.

Якщо відстань перевищує 91 км і сягає до 320 км, ціни коливатимуться від 57 до 90 гривень, залежно від конкретної довжини маршруту. Представники компанії пояснюють, що головна причина перегляду тарифів полягає у збільшенні витрат на обслуговування залізничної інфраструктури та перевезень. Тому подорожчання проїзду в Одеській області стало економічно обґрунтованим кроком для стабільної роботи транспорту.

Пасажирам радять завчасно ознайомитися з оновленою таблицею тарифів. Документ доступний на вокзалах та станціях, що дозволяє планувати витрати до здійснення подорожі. Зміни стосуються різних категорій пасажирів і вже найближчим часом відчутно позначаться на щоденних витратах.

Однак представники компанії наголошують, що крок був необхідним для збереження регулярності та надійності приміських рейсів, адже саме економічні чинники визначили необхідність цього рішення.

