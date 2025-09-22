Повышение тарифов на отопление в Одессе отражает реальные затраты предприятия и необходимость обеспечения стабильной работы тепловых сетей.

Повышение тарифов на отопление в Одессе запланировано на следующий отопительный сезон, сообщает Politeka.

Изменения связаны с необходимостью покрытия расходов коммунального предприятия « Теплоснабжение » на транспортировку газа и проведение ремонта сетей. До этого момента стоимость услуги оставалась стабильной с 24 февраля 2022 года.

Специалисты КП «ТМО» провели корректировку расценок с учетом фактических затрат на производство тепловой энергии. При этом принимали во внимание уменьшение объемов поставок на 3,6%, четырехкратное увеличение стоимости транспортировки газа, удорожание электроэнергии на 25,6%, повышение цен на водоснабжение на 12,1% и водоотвод на 6,7%, а также дополнительные расходы по плановым ремонтам оборудования.

Новые тарифы для отопительного сезона 2025-2026 годов определены следующим образом: население – 1 813,94 грн за Гкал, бюджетные учреждения – 4 767,12 грн за Гкал, другие потребители – 5 853,67 грн за Гкал, религиозные организации – 4 950,10 грн за Гкал. Для бытовых пользователей нынешняя цена составляет 1813 гривен за Гкал.

Следовательно, повышение тарифов на отопление в Одессе отражает реальные затраты предприятия и необходимость обеспечения стабильной работы тепловых сетей. Новые расценки позволят своевременно предоставлять услуги, покрывать все расходы на производство и доставку тепла и гарантировать бесперебойную подачу тепловой энергии для разных категорий потребителей в течение зимнего периода.

К слову, в Одессе также подорожал проезд. Жителям советуют заранее ознакомиться с обновленной таблицей тарифов. Документ доступен на вокзалах и станциях, что позволяет планировать расходы по путешествию.

