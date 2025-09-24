Начало отопительного сезона 2025 года в Одесской области происходит с тщательной подготовкой сетей, проверкой оборудования и учетом прошлогодних сложностей.

Начало отопительного сезона 2025 года в Одесской области проходит по плану, сообщает Politeka.

В этом году запуск систем происходит в штатном режиме, в отличие от прошлого года, когда старт был перенесен на 4 ноября из-за трудностей с подготовкой сетей. На сегодняшний день выполнено около 83–85% работ, включая тестирование оборудования и установку запасных элементов для бесперебойной работы систем.

Опыт предыдущего сезона играет немаловажную роль в подготовке. Глава областной военной администрации Олег Кипер во время телемарафона «Єдині новини» напомнил, что в прошлом году из-за обстрелов без тепла оставались до ста тысяч абонентов. Эти уроки повлияли на устройство новых сетей и планирование работы соответствующих служб, чтобы минимизировать риски для населения.

На данный момент проверяют технику и дополнительные компоненты во избежание аварий и перебоев в подаче тепла. Местные власти подчеркивают, что обеспечение отопления остается приоритетной задачей, а все работы ведутся согласно графику, что гарантирует стабильность и безопасность.

По словам директора энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова, подобная ситуация наблюдается и в других регионах: Кривой Рог страдал от интенсивных обстрелов, а у Харьковского региона также серьезные проблемы.

Итак, начало отопительного сезона 2025 года в Одесской области происходит с тщательной подготовкой сетей, проверкой оборудования и учетом прошлогодних сложностей, что позволяет обеспечить стабильную подачу тепла всем абонентам.

К слову, в Одессе также сообщали о росте цен на отопление.

