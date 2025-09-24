Дефіцит хліба в Одеській області продовжує залишатися серйозною загрозою для стабільності цін і забезпечення продовольчої безпеки регіону.

Дефіцит хліба в Одеській області у сезоні 2025/26 загрожує збільшенням через нестачу якісної пшениці для борошномельних підприємств, повідомляє Politeka.

Родіон Рибчинський, голова Спілки «Борошномели України», на конференції «ХЛІБ.ua» розповів, що загальний урожай зернових прогнозується на рівні близько 21 млн тонн, з яких продовольча пшениця становитиме приблизно 10,3 млн т. При цьому лише 1,7 млн т припадає на зерно 1–2 класу, яке необхідне для виготовлення борошна високої якості.

За словами експерта, конкуренція між переробними підприємствами та експортерами за обмежені обсяги кращого зерна зростає. Аграрії, маючи можливість зберігати продукцію тривалий час, не поспішають її продавати, що ускладнює стабільність цін та обмежує доступ до борошна й хлібопекарських виробів для населення.

Особливе занепокоєння викликає ситуація з житом. Власне виробництво не задовольняє внутрішній попит повністю: у 2025/26 маркетинговому році прогнозується імпорт близько 9 тис. тонн, тоді як минулого сезону він складав лише 1,6 тис. тонн. Такий дефіцит сировини може впливати на вартість хліба та продукції борошномельної галузі загалом.

Структура виробництва та поведінка аграріїв здатні призвести до подальшого подорожчання борошна. Уже сьогодні нестача зерна високого класу визначає перспективи роботи підприємств, а обмежена доступність продовольчої пшениці створює потенційні загрози продовольчій безпеці країни.

