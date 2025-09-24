Дефицит хлеба в Одесской области в сезоне 2025/26 грозит увеличением из-за нехватки качественной пшеницы для мукомольных предприятий, сообщает Politeka.

Родион Рыбчинский, председатель Союза «Мукомелелы Украины», на конференции «ХЛЕБ.ua» рассказал, что общий урожай зерновых прогнозируется на уровне около 21 млн тонн, из которых продовольственная пшеница составит примерно 10,3 млн т. При этом только 1,7 млн ​​т приходится на зерно 1-2 класса.

По словам эксперта, конкуренция между перерабатывающими предприятиями и экспортерами за ограниченные объемы лучшего зерна растет. Аграрии, имея возможность хранить продукцию длительное время, не спешат ее продавать, что затрудняет стабильность цен и ограничивает доступ к муке и хлебопекарным изделиям для населения.

Особую обеспокоенность вызывает ситуация с рожью. Собственное производство не удовлетворяет внутреннему спросу полностью: в 2025/26 маркетинговом году прогнозируется импорт около 9 тыс. тонн, тогда как в прошлом сезоне он составлял лишь 1,6 тыс. тонн. Такой дефицит сырья может влиять на стоимость хлеба и продукции мукомольной отрасли в целом.

Структура производства и поведение аграриев способны привести к дальнейшему удорожанию муки. Уже сегодня недостаток зерна высокого класса определяет перспективы работы предприятий, а ограниченная доступность продовольственной пшеницы создает потенциальные угрозы продовольственной безопасности страны.

Дефицит хлеба в Одесской области продолжает оставаться серьезной угрозой стабильности цен и обеспечения продовольственной безопасности региона.

Источник: Agravery.com

