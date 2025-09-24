Подорожчання проїзду в Одеській області торкнулося пасажирів приміських залізничних рейсів із 8 вересня, повідомляє Politeka.

Нові тарифи встановлені наказом директора філії «Приміська пасажирська компанія» і залежать від довжини маршруту.

Для поїздок на відстань від 1 до 30 км квиток становитиме 20 гривень. Вартість проїзду на ділянках від 31 до 50 км — 30 гривень, до цієї категорії потрапляють маршрути від станції Вигода до Одеси-Головної (34,1 км) та від Роздільної 1 (36,4 км). Переміщення на 51–60 км коштуватиме 35 гривень, 61–70 км — 40 гривень, 71–80 км — 45 гривень, а на 81–90 км тариф підвищено до 55.

Якщо відстань перевищує 91 км і сягає до 320 км, ціни коливатимуться від 57 до 90 гривень, залежно від конкретної протяжності маршруту. Представники компанії пояснюють, що основною причиною перегляду тарифів стало зростання витрат на обслуговування залізничної інфраструктури та організацію перевезень. Тому подорожчання проїзду в Одеській області є економічно обґрунтованим заходом для стабільного функціонування транспорту.

Пасажирам рекомендують завчасно ознайомитися з оновленою таблицею тарифів, яка доступна на вокзалах та станціях. Це дозволяє планувати витрати перед поїздкою. Нові тарифи охоплюють різні категорії пасажирів і вже найближчим часом відчутно вплинуть на щоденні витрати.

У компанії наголошують, що підвищення цін було необхідним для збереження регулярності та надійності рейсів, адже економічні чинники зробили його неминучим. Пасажирам слід враховувати нові тарифи під час планування поїздок, щоб оптимально розподілити кошти.

