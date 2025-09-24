Подорожание проезда в Одесской области коснулось пассажиров пригородных железнодорожных рейсов с 8 сентября, сообщает Politeka.

Новые тарифы установлены приказом директора филиала "Пригородная пассажирская компания" и зависят от длины маршрута.

Для поездок на расстояние от 1 до 30 км билет составит 20 гривен. Стоимость проезда на участках от 31 до 50 км - 30 гривен, в эту категорию попадают маршруты от станции Выгода до Одессы-Главной (34,1 км) и от Раздельной 1 (36,4 км). Перемещение на 51-60 км будет стоить 35 гривен, 61-70 км - 40 гривен, 71-80 км - 45 гривен, а на 81-90 км тариф повышен до 55.

Если расстояние превышает 91 км и до 320 км, цены будут колебаться от 57 до 90 гривен, в зависимости от конкретной протяженности маршрута. Представители компании объясняют, что основной причиной пересмотра тарифов явился рост расходов на обслуживание железнодорожной инфраструктуры и организацию перевозок. Поэтому подорожание проезда в Одесской области экономически обоснованным мероприятием для стабильного функционирования транспорта.

Пассажирам рекомендуют заранее ознакомиться с обновленной таблицей тарифов, доступной на вокзалах и станциях. Это позволяет планировать расходы перед поездкой. Новые тарифы охватывают разные категории пассажиров и уже в ближайшее время ощутимо повлияют на ежедневные расходы.

В компании отмечают, что повышение цен было необходимо для сохранения регулярности и надежности рейсов, ведь экономические факторы сделали его неизбежным. Пассажирам следует учитывать новые тарифы при планировании поездок, чтобы оптимально распределить средства.

Последние новости Украины:

Новый график движения транспорта в Одессе: что изменилось для пассажиров

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: кого зацепили рекордно большие цены

Дефицит продуктов в Одесской области: украинцам указали на проблемы, фермеры вынуждены считать убытки