Возобновление денежной помощи для пенсионеров в Одесской области возможно только после успешного прохождения процедуры.

В Одесской области часть получателей денежной помощи для пенсионеров временно осталась без выплат из-за непрохождения процедуры идентификации, сообщает Politeka.

Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда.

Для того чтобы восстановить социальные выплаты, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обращается ко всем гражданам, оказавшимся в такой ситуации, с призывом подать соответствующее заявление в территориальный орган ПФУ и предоставить необходимые документы, подтверждающие личность и право на социальные выплаты.

В ПФУ напоминают, что прохождение физической идентификации обязательно для тех получателей государственных социальных пособий, которые по состоянию на начало полномасштабного вторжения находились на территориях, где местные подразделения по вопросам социальной защиты населения не имели возможности осуществлять выплаты. Этот процесс также касается лиц, которые после 24 февраля 2022 г. не подавали заявления на продление социальной помощи.

Идентификация касается получателей таких видов социальных выплат:

денежное пособие для пенсионеров в Одесской области, не имеющих права на пенсию;

помощь лицам с инвалидностью;

выплаты по уходу;

помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

Процедуру идентификации можно пройти удобным для себя способом, выбрав один из следующих вариантов:

Лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины, независимо от места регистрации получателя;

Онлайн на вебпортале электронных услуг ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи;

Через видеоконференцсвязь, предварительно зарегистрировавшись на вебпортале электронных услуг ПФУ;

В зарубежных дипломатических учреждениях Украины, отправив сведения о прохождении идентификации по почте в территориальный орган Пенсионного фонда по месту регистрации получателя.

Возобновление социальных выплат возможно только после успешного прохождения процедуры идентификации, которая гарантирует соблюдение всех правил социальной защиты и обеспечивает своевременное получение финансовой поддержки для нуждающихся.

