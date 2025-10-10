Дефицит овощей в Киевской области в этом сезоне особенно проявляется среди помидоров, которые остаются популярными для приготовления салатов и кулинарных блюд, сообщает Politeka.

Рост цен на тепличные томаты обусловлен сокращением урожая на специализированных фермах, а ограниченное количество продукции по открытому грунту после завершения основного сбора дополнительно влияет на рынок.

За последнюю неделю стоимость тепличных томатов повысилась около на 14%. В настоящее время цены колеблются в пределах 35–55 гривен за килограмм (0,85–1,33 доллара), в зависимости от размера, качества и объемов партий. Фермеры объясняют такое удорожание высоким спросом от розничных и оптовых сетей, активно закупающих томаты. Кроме того, окончание сезона почвенных овощей также влияет на формирование цен.

Аналитики отмечают, что, несмотря на повышение, тепличные томаты остаются относительно доступными для потребителей. Средняя стоимость примерно на 30% меньше, чем в начале сентября 2024 года, что частично уменьшает финансовое давление на покупателей.

Следовательно, дефицит овощей в Киевской области создает непростую рыночную ситуацию. Сезонные ограничения, меньший урожай и высокий спрос заставляют население планировать закупки заранее и учитывать альтернативные варианты доступных овощей.

К слову, в Днепропетровской области продукты можно получить бесплатно. В регионе предусмотрена поддержка пожилых граждан: они получают сертификаты на 440 гривен для использования в сети АТБ, что позволяет покупать продукты по своему усмотрению.

