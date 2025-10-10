Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света с 11 по 13 октября в Кировоградской области.

Планируемый график отключения света с 11 по 13 октября в Кировоградской области из-за внедренных капитальных ремонтов, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в пресс-службе Кировоградоблэнерго.

График отключения света с 11 по 13 октября в Кировоградской области был введен из-за масштабных ремонтных работ в регионе. В субботу, 11 числа, запланированы работы с 9:00 до 17 часов в населенном пункте Данилова Балка на улицах:

Вишневый пер., 1-2, 4, 6-7, 9, 11;

Центральная, 23-25, 27, 29-31, 34-37, 41, 46, 48-49, 52;

Центральный пер., 1-2, 5-6.

Ограничения вводят 12 числа снова с 9:00 до 17 часов в населенном пункте Данилова Балка на улицах:

Вишневый пер., 1-2, 4, 6-7, 9, 11;

Центральная, 23-25, 27, 29-31, 34-37, 41, 46, 48-49, 52;

Центральный пер., 1-2, 5-6.

В понедельник, 13 числа отключения произойдут с 09:00 до 17:00 в населенном пункте Каменная Криница, улицы:

Виноградная, 3, 5-6, 11, 13-16, 18-21, 23, 25, 27, 27А, 28-30, 32-34, 37, 39-47, 53

Набережный пер., 3, 10, 13;

Филатова, 6-7, 9-10;

Центральная, 38, 44-46, 48-53, 58, 60а, 61-62, 64, 66-68, 70, 74-77, 81, 83, 99, 106, 108, 114, 116, 1202

Центральный пер., 5, 7, 35-38, 40-41, 43-44.

Электроэнергии не будет в населенном пункте Власовка по адресам:

Владимира Ивасюка, 6;

Энергетычна, 1, 1А, 2-8;

Шевченка, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38-39, 41, 43-53, 55-60, 62, 65, 73, 73А, 75, 77, 79, 81, 83, 85.

Также ограничения вводятся в Светловодске по адресам:

Виталия Куцевича, 1-3;

Сотника Михаила Майбороды, 77;

Чаплыщанская, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 44, 50, 52, 56, 58.

