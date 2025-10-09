Дефицит продуктов в Кировоградской области особенно заметен по отношению к популярному среди украинцев фрукту, сообщает Politeka.

Специалист Тарас Баштанник отметил, что в течение сезона стоимость яблок росла на 5–7% ежемесячно, а в начале лета достигала 60–80 гривен за килограмм. Причинами стали истощение запасов, снижение качества урожая, отсутствие современных хранилищ и общий дефицит продуктов в Кировоградской области. Из-за этих факторов страна вынужденно закупала яблоки за рубежом, что является нетипичным явлением для традиционного экспортера.

С августа наблюдается частичное снижение цен, сейчас они колеблются в пределах 30–50 гривен за килограмм. Аналитики прогнозируют дальнейшее незначительное повышение на 3-5% ежемесячно. Несмотря на сложную ситуацию, Украина остается экспортером, однако при сохранении нехватки отдельных регионов импорт может постепенно расти.

Внутренний рынок ориентируется на внешние котировки и показатели производства яблочного концентрата. Если внутренняя цена снижается, то хозяйства направляют урожай на переработку или реализацию за границу. Разница между сортами составляет около 5-10%, а итоговая стоимость зависит от размера, цвета, вкуса и товарного вида. Покупатели чаще всего выбирают проверенные виды, а фермеры учитывают климатические риски при планировании новых насаждений.

Климатические условия оказывают существенное влияние на окраску и формирование урожая. Последние два сезона отразились потерями, которые составили около 30–40% в этом году и до 50% в прошлом году. В связи с этим дефицит продуктов в Кировоградской области остается актуальной проблемой, что сказывается на стоимости и доступности фруктов для потребителей.

