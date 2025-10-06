В периоды дефицита продуктов в Кировоградской области и в других регионах импорт может увеличиваться.

Дефицит продуктов в Кировоградской области заметно ощущается на один из самых популярных фруктов, который пользуется спросом среди украинцев, сообщает Politeka.

Эксперт Тарас Баштанник прокомментировал, что в течение сезона цены на яблоки ежемесячно росли примерно на 5-7%, а в начале лета стоимость достигала 60-80 гривен за килограмм. Основными причинами стали истощение запасов, дефицит продуктов в Кировоградской области и снижение качества плодов, отсутствие достаточного количества современных хранилищ для хранения фруктов. Поэтому страна даже вынуждена была импортировать яблоки, что нетипично для обычного экспортера.

С августа цены несколько стабилизировались и сейчас колеблются в пределах 30–50 гривен за килограмм. Аналитики ожидают умеренного роста стоимости на 3–5% ежемесячно в ближайшее время. Украина продолжает оставаться экспортером яблок, хотя в период дефицита продуктов в Кировоградской области и других регионах импорт может увеличиваться.

Стоимость на внутреннем рынке во многом определяют экспортные цены и цены на яблочный концентрат. Если внутренняя цена падает, производители предпочитают переработку или экспорт во избежание убыточных продаж.

Разница в стоимости массовых сортов составляет 5-10%, а формирование цены зависит от калибра, окраски, вкусовых характеристик и качества плодов. Потребители предпочитают распространенные сорта, тогда как фермеры при выборе новых вариантов учитывают региональные условия и риски.

Погодные условия тоже оказывают влияние на ценовую политику: цвет плодов формируется под влиянием температурных колебаний летом и осенью. Последние два сезона были неурожайными, что привело к потерям и дефициту примерно 30–40% в этом году и около 50% в прошлом.

