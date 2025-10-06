У періоди дефіциту продуктів у Кіровоградській області та інших регіонах імпорт може збільшуватися.

Дефіцит продуктів у Кіровоградській області наразі помітно відчувається на один із найпопулярніших фруктів, що користується попитом серед українців, повідомляє Politeka.

Експерт Тарас Баштанник прокоментував, що протягом сезону ціни на яблука щомісяця зростали приблизно на 5–7%, а на початку літа вартість досягала 60–80 гривень за кілограм. Основними причинами стали виснаження запасів, дефіцит продуктів у Кіровоградській області та зниження якості плодів, а також відсутність достатньої кількості сучасних сховищ для зберігання фруктів. Через це країна навіть змушена була імпортувати яблука, що нетипово для звичайного експортера.

З серпня ціни дещо стабілізувалися і зараз коливаються у межах 30–50 гривень за кілограм. Аналітики очікують помірне зростання вартості на 3–5% щомісяця найближчим часом. Україна продовжує залишатися експортером яблук, хоча у періоди дефіциту продуктів у Кіровоградській області та інших регіонах імпорт може збільшуватися.

Вартість на внутрішньому ринку багато в чому визначають експортні ціни та ціни на яблучний концентрат. Якщо внутрішня ціна падає, виробники надають перевагу переробці або експорту, щоб уникнути збиткових продажів.

Різниця у вартості масових сортів становить 5–10%, а формування ціни залежить від калібру, забарвлення, смакових характеристик та якості плодів. Споживачі віддають перевагу поширеним сортам, тоді як фермери при виборі нових варіантів враховують регіональні умови та ризики.

Погодні умови теж впливають на цінову політику: колір плодів формується під впливом температурних коливань улітку та восени. Останні два сезони були неврожайними, що призвело до втрат і дефіциту приблизно 30–40% цього року та близько 50% минулого.

