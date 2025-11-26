Подорожание продуктов в Днепропетровской области стало заметным для большинства потребителей и коснулось ключевых позиций, ежедневно появляющихся в корзинах жителей региона, сообщает Politeka.

По информации Главного управления статистики, с начала года индекс потребительских цен поднялся на 0,8%, достигнув отметки 6,9%. Наибольший рост ощутили продовольственные товары и безалкогольные напитки.

В отдельных категориях подорожание было особенно ощутимым. Например, гречневая крупа прибавила в стоимости 11,8%, а куриные яйца – 8,3%. Эти товары традиционно пользуются высоким спросом, поэтому такие изменения оказывают существенное влияние на бюджет домохозяйств. Стоимость овощей также выросла: огурцы подорожали в 1,7 раза, помидоры – в 1,6 раза, что объясняется сезонными колебаниями и ограниченным предложением на рынке.

Менее стремительно, но все же стабильно выросли расценки на сало, оливковое масло и продукцию переработки зерновых культур. Показатели роста в этих категориях составили от 4,3 до 5,6%. Среди молочки, кондитерских и сахарных изделий, рыбы, сыров, хлеба и подсолнечного масла повышение цен было более умеренным, от 1,3 до 2,8%, что частично компенсирует общее подорожание для потребителей.

Однако часть товаров в регионе подешевела. Среди них наиболее заметно – фрукты, цены на которые снизились на 5,1%. Также подешевели лук на 17,3%, картофель на 6,8%, капуста белокочанная на 5,9%, морковь на 4,6%, свекла – на 0,5%. Сахар в стоимости снизился на 1,8%. Эксперты отмечают, что цены на сезонные овощи и фрукты традиционно демонстрируют обратную динамику в преддверии зимнего периода.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области показывает, что рынок остается нестабильным, а динамика отдельных товаров отличается. Специалисты советуют потребителям планировать покупки заранее, сравнивать предложения в разных магазинах и пользоваться сезонными скидками. Это поможет снизить затраты и обеспечить стабильный доступ к необходимым продуктам в повседневной жизни.

В целом ситуация демонстрирует, что даже при умеренном росте индекса конкретные категории продуктов могут ощутимо изменяться в стоимости. Это означает, что потребителям следует внимательно следить за рыночной ситуацией, обращать внимание на локальные предложения и корректировать планы закупок во избежание чрезмерных затрат и сохранить стабильный уровень потребительских потребностей.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области: получить помощь можно жителям двух населенных пунктов.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Днепре: украинцам доступна выплата, как можно получить средства.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: какие условия нужно выполнить для получения данной выплаты.